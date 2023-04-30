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Tel Abyad’ta 2 polis memuru şehit oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.04.2023 18:08
Şanlıurfa Valiliği, Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde 2 polis memurunun şehit olduğunu açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, Akçakale sorumluluk bölgesinde bulunan Tel Abyad bölgesi polis noktasında yapılan arama tarama çalışmalarında patlayıcı maddenin infilak ettiği belirtildi.
Tel Abyad’ta 2 polis memuru şehit oldu
Tel Abyad’ta 2 polis memuru şehit oldu
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