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TEKNOFEST kapılarını açtı! KKTC Turizm ve Dışişleri Bakanı A Haber’de

TEKNOFEST kapılarını açtı! KKTC Turizm ve Dışişleri Bakanı A Haber’de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.05.2025 15:47
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kapılarını açtı. TEKNOFEST KKTC Vumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla birlikte organize ediliyor. İlki 2018 yılında yapılan TEKNOFEST, yurt dışında 2. kez, toplamda ise 11. kez düzenleniyor. Bilim ve teknolojiyi gençlerle buluşturan festival 4 Mayıs'a kadar sürecek. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz’e konuk olarak KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ile KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu önemli açıklamalarda bulundu.
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TEKNOFEST kapılarını açtı! KKTC Turizm ve Dışişleri Bakanı A Haber’de
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