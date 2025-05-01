TEKNOFEST kapılarını açtı! KKTC Turizm ve Dışişleri Bakanı A Haber’de

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kapılarını açtı. TEKNOFEST KKTC Vumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla birlikte organize ediliyor. İlki 2018 yılında yapılan TEKNOFEST, yurt dışında 2. kez, toplamda ise 11. kez düzenleniyor. Bilim ve teknolojiyi gençlerle buluşturan festival 4 Mayıs'a kadar sürecek. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz’e konuk olarak KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ile KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu önemli açıklamalarda bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN