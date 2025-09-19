19 Eylül 2025, Cuma

Teknofest istanbul'a ilgi yoğun! Yerli ve milli savunma ürünleri Teknofest'te

Teknofest istanbul'a ilgi yoğun! Yerli ve milli savunma ürünleri Teknofest'te

ahaber.com.tr
Giriş: 19.09.2025 16:37
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Teknofest'te bugün üçüncü gün. Festivale Başkan Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca konuğu olan askeri stratejist Dr. Eray Güçlüer önemli değerlendirmelerde bulundu.
Teknofest istanbul’a ilgi yoğun! Yerli ve milli savunma ürünleri Teknofest’te
Teknofest istanbul’a ilgi yoğun!
Teknofest istanbul'a ilgi yoğun!
