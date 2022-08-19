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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende büyük protesto!

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Giriş: 19.08.2022 21:56
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı açılış töreninde de protesto edildi. Kadir Albayrak kürsüde konuşma yaparken işçilerin “Hak, hukuk, adalet”, “İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız” ve “Kadir başkan uyuma, işçine sahip çık” sloganları attığı gözlendi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’tan işçilerine “Sayın genel başkanım (Kemal Kılıçdaroğlu) konuşurken lütfen dinlemeyi bilin” dedi. Kılıçdaroğlu ise Albayrak'ı konuşması esnasında yönlendirdi.
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