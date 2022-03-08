08 Mart 2022, Salı
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TCG Nusret 107 yıl sonra atasının izinde!
Çanakkale Deniz Savaşları'nın kazanılmasında büyük payı bulunan Nusret Mayın Gemisi'nin, 8 Mart 1915'te Erenköy Koyu'na döktüğü mayınlarla tarihin akışını değiştirmede üstlendiği görev, 107 yıl sonra aynı yerde gerçekleştirilen seyir faaliyetiyle canlandırıldı.