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TCG Nusret 107 yıl sonra atasının izinde!

DHA
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Giriş: 08.03.2022 11:42
Çanakkale Deniz Savaşları'nın kazanılmasında büyük payı bulunan Nusret Mayın Gemisi'nin, 8 Mart 1915'te Erenköy Koyu'na döktüğü mayınlarla tarihin akışını değiştirmede üstlendiği görev, 107 yıl sonra aynı yerde gerçekleştirilen seyir faaliyetiyle canlandırıldı.
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