18 Nisan 2023, Salı
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TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını! İlk gün 10 bine yakın kişi ziyaret etti
Ziyarete açılan dünyanın ilk SİHA gemisine büyük ilgi var. Dünyanın ilk SİHA gemisini ilk gün 10 bine yakın kişi ziyaret etti. TCG Anadolu 23 Nisan'a kadar 10-18 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Öte yandan bugün Afyonkarahisar’daki mitingde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Savunma Sanayii'nde yerlilik oranını yüzde 20'den yüzde 80'e çıkardık. CHP lobisi, masanın etrafındaki 7'liler, TCG Anadolu'yu gördükçe kuduruyorlar. Biz yaptık. Çünkü onlar yapamazdı." dedi.