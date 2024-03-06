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TBMM’yi çalkalayan poşet dolusu para iddiası! 250 bin dolar iddiası araştırılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.03.2024 10:53
CHP'li milletvekilinin odasında bulunan ve CHP'li Veli Ağbaba'ya ait olduğu iddia edilen içinde 250 bin dolar paranın bulunduğu ileri sürülen poşetin soruşturulması için Meclis Genel Sekreterliği harekete geçti. Konunun araştırılması için 2 görevli tayin edildi.
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