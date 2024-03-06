TBMM’yi çalkalayan poşet dolusu para iddiası! 250 bin dolar iddiası araştırılıyor

CHP'li milletvekilinin odasında bulunan ve CHP'li Veli Ağbaba'ya ait olduğu iddia edilen içinde 250 bin dolar paranın bulunduğu ileri sürülen poşetin soruşturulması için Meclis Genel Sekreterliği harekete geçti. Konunun araştırılması için 2 görevli tayin edildi.

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