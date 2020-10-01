A Haber Ankara haber koordinatörü Fatih Atik Meclis bahçesinde TBMM’de yeni yasama yılı özel yayınında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül’ü konuk etti. Meclisin gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundular.

A Haber Ankara haber koordinatörü Fatih Atik Meclis bahçesinde TBMM'de yeni yasama yılı özel yayınında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül'ü konuk etti. Meclisin gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundular.

BERBEROĞLU HAKKINDA AYM KARARI

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin konuyla ilgili "Geldiğimiz noktada her şeyi tartışabilir konuşabilir durumdayız" ifadelerini kullanarak "Bu karardan suçsuzluk diye bir algı ortaya çıkarılmamalı" dedi.

MECLİS'İN YAPTIĞI ANAYASAL OLARAK DOĞRUDUR

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ise "AYM'nin değerlendirmeye tabi tutulması düşünülebilir" diyerek "Meclis'in yaptığı anayasal olarak doğrudur" şeklinde konuştu.

SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIK DEĞİL

Öte yandan Bülbül, "Berberoğlu yeniden yargılanırsa tekrar ceza alabilir. CHP'ye sorarsanız milletvekilliği geri verilsin, Enis Berberoğlu masum sütten çıkmış ak kaşık gibi bir muamele söz konusu bunu kabul etmek mümkün değil. Bu da bir ayrı çarpıtma ve yanıltma işlemidir. Bu da doğru değil" ifadelerini kullandı.