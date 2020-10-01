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Son dakika: TBMM’de 4. yasama yılı başlıyor! Hangi konular gündemde olacak? A Haber'de değerlendirdi

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Giriş: 01.10.2020 11:53
Güncelleme:01.10.2020 12:04
Son dakika haberi... Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 4. yasama yılı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı açılış konuşmasıyla başlıyor. Meclis’in yeni yasama yılında hangi konular gündemde olacak? A Haber Ankara haber koordinatörü Fatih Atik, Meclis bahçesinden detayları anlattı. Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 4. yasama yılı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açılış konuşmasıyla başlıyor. Meclis'in yeni yasama yılında hangi konular gündemde olacak? A Haber Ankara haber koordinatörü Fatih Atik, Meclis bahçesinden detayları anlattı. Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Şahin'in açıklamalarından satır başları;

VEKİLLERDEN KORONA TESTİ İSTENDİ

Korona tedbirleri bu yıl Meclis'in açılışını da vurmuş gözüküyor. Bugün de Meclis'te genel kurula katılacak bütün vekillerden koronavirüs testi istendi.

ERMENİSTAN'DAN DAĞLIK KARABAĞ PROVOKASYONU

Hem Türkiye hem de dünya zor bir dönemden geçiyor. Üstüne bir de Dağlık Karabağ meselesi gündeme geldi. Ermenistan ilginç bir şekilde boyundan beklenmeyecek bir atraksiyon gerçekleştirerek Dağlık Karabağ'a yönelik bir provokasyona imza attı. Psikolojik bir savaş da yönetiliyor. Hem cephede bir savaş var hem de sosyal medya üzerinden yürütülen psikolojik bir savaş söz konusu.

HDP TÜRKİYE PARTİSİ OLMA FIRSATINI KAÇIRDI

Meclis boyutunda parlamento kapalıydı ama AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin Azerbaycan konusunda bir birlik beraberlik görüntüsü sergilemesi şu dönemde sergilemesi bence çok önemliydi. Türkiye'nin en azından bu meselede ne kadar içeride bir dayanışma içinde olduğunu dünyaya göstermesi açısından bence çok anlamlıydı. Keşke HDP de bu meselede bir Türkiye partisi olma fırsatını kaçırmasaydı da bu konuda 4 partinin imzaladığı deklarasyona katılsaydı. Ama bu söz konusu bile olmadı.

Son dakika: Gözler TBMMde! Başkan Erdoğan açılış konuşmasında Doğu Akdenize vurgu yapacak SON DAKİKA: GÖZLER TBMM'DE! BAŞKAN ERDOĞAN AÇILIŞ KONUŞMASINDA DOĞU AKDENİZ'E VURGU YAPACAK

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