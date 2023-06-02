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TBMM'de tarihi gün! Gündemde ilk ne olacak? Meclis'ten yeni anayasa çıkar mı? A Haber'e özel açıklamalar

A Haber
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Giriş: 02.06.2023 13:10
Son dakika haberi... Meclis bugün milletvekillerinin yemin töreni için toplanacak. 28. dönem milletvekili genel seçiminin ardından milletvekilleri bugün Meclis Genel Kurulu'nda yemin edecek. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.
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