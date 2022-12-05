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TBMM'de CHP'den büyük saygısızlık! Küfürler duyuldu | AK Partili Numan Kurtulmuş’un konuştuğu esnada tansiyon yükseldi

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Giriş: 05.12.2022 20:53
Güncelleme:05.12.2022 20:58
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bütçe maratonu başladı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelere ilişkin, grubu adına TBMM Genel Kurulunda konuşması sırasında gerginlik yaşandı. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı. Tülay Ağaoğlu, “Kurtulmuş’un konuşmasına CHP’li isimler engel olmaya çalıştı. Sloganlar atılmaya başlandı. CHP’nin grup başkanvekilleri durumu yatıştırması gerekirken, milletvekillerinden sıra kapaklarına vurması istendi. CHP’de bir de 'amigo' görüntüsü vardı. Mahmut Tanal CHP’li vekillere slogan attırdı. Bu olay sonrası Genel Kurul Salonunda küfürler duyuldu. AK Partili vekiller ve CHP’liler arasında sürtüşme yaşandı. Olay büyümeden sonlandırıldı.” ifadelerine yer verdi. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bütçe maratonu kesintisiz 12 gün sürecek. Bu süre zarfında Meclis’e ziyaretçi de alınmayacak.

TBMM Genel Kurulunda 2023 bütçe görüşmeleri devam ediyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuşma yaptığı esnada AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci ile CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel arasında tartışma çıktı.

Diğer milletvekilleri tartışmayı ayırmak üzere iki milletvekilinin yanına gitti.

Bu sırada AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu arasında da tartışma çıktı.

Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle tartışma büyümeden yatıştırıldı.

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