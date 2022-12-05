TBMM’de bütçe mesaisi başladı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri… Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis’te bütçe sunumu yaptı. Fuat Oktay, '' Türkiye ekonomisi büyüyerek olumlu yönde ayrıştı. Savunma ve enerjide rekorlar kırmak bizlere nasip oldu. Büyük düşünüyor ve devrim niteliğinde adımlar atıyoruz. Bütçemiz terör bataklığını kurutan Türkiye'nin bütçesidir. Bütçemiz girişimciyi, yatırımcıyı teşvik edecek bütçedir. Yatırım, üretim, istihdam ve cari fazla hedefli bütçe hazırladık. Bütçemiz girişimciyi ve yatırımcıyı teşvik edecek'' açıklamasında bulundu.

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