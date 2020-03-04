TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan CHP'li Engin Özkoç'un çirkin sözleriyle ilgili açıklama

TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Herkes aynı görüşte olamaz, düşüncelerinizi ifade edebilirsiniz ancak bunlar basit hakaretler olamaz. Sağ duyulu arkadaşlarımız da bu durumdan rahatsız" ifadelerini kullandı. Şentop, "Devlet olarak çok hassas bir süreçten geçiyoruz. Herkes hassasiyet içinde hareket etmelidir. Engin Özkoç'un ifadelerini kınıyorum. Herkes sorumluluğunun bilincinde olmalı." şeklinde konuştu.