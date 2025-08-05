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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Süreç herkesin ortak beka meselesidir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Süreç herkesin ortak beka meselesidir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.08.2025 12:09
Güncelleme:05.08.2025 12:10
Terörsüz Türkiye süreci için Meclis'te oluşturulan 48 kişilik komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında ilk kez toplandı. Toplantıda komisyonun ismi ve çalışma usulleri belirlenecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş komisyon toplantısı öncesi yaptığı açıklamada 'Yarım asırdır milletimizin başına bela olmuş terör illetinden kurtulmak için tarihi bir dönüm noktasına geldik. Ülkemizin önünü tıkayan karanlık dönem milletimizin feraseti ve devletimizin kararlılığıyla geride kalıyor. Biz bu komisyonda yeni bir anayasa yazmıyoruz ama kardeşlik cümleleri kuracağız' dedi. .
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Süreç herkesin ortak beka meselesidir
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