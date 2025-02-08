TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Filistin toprakları Trump ve şirketlerinin satılık kupon arazileri değildir"

Eğitim-Bir-Sen 19. Türkiye Buluşması kapsamında Antalya’da düzenlenen 8. Uluslararası Eğitim Temalı Fotoğraf ve Kısa Film Yarışmasında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin meselesine dair net mesajlar verdi. Kurtulmuş, "Gazze, kıyamete kadar Gazze'lilerin olmaya devam edecektir. Burayı bize devrederseniz, burayı güzel bir sayfiye yaparız manasına gelen laflar söylüyorlar. Şunu çok açık bir kere daha söylemek isterim. Filistin toprakları, Müslüman Filistinlilerin toprakları, Hıristiyan Filistinlilerin toprakları, Trump ve şirketlerinin satılık kupon arazileri değildir, Filistin halkının vatanıdır" ifadelerini kullandı.

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