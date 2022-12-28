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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Nobel açıklaması: Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi girişimi var

A Haber
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Giriş: 28.12.2022 14:08
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Başkan Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi konusunda girişimlerimiz var" dedi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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