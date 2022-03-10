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Tarihi zirveden hangi sonuç çıktı? Barış için yol açıldı mı?

A Haber
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Giriş: 10.03.2022 15:04
Antalya’da Türkiye’nin önderliğinde Rusya ve Ukrayna bakanlar düzeyinden masaya oturdu. Görüşme sonrası yapılan açıklamalara “Soğuk bir barış soğuk savaştan daha iyidir” sözleri damga vurdu. Peki savaş bitecek mi? Rusya duracak mı? Tarihi zirveden hangi sonuç çıktı? Barış için yol açıldı mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.
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Tarihi zirveden hangi sonuç çıktı?
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