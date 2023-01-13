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Tarihi Rami Kışlası kütüphane oldu! Rami Kütüphanesi’nin dönüşüm hikayesi!

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Giriş: 13.01.2023 16:02
Güncelleme:13.01.2023 16:20
250 yıllık tarihe sahip olan Rami Kışlası yapılan çalışmaların ardından kütüphane çevrildi. Rami Kışlası’nın kütüphaneye dönüşüm hikayesi ekranlar geldi.
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