Tarihi proje bugün hizmete giriyor! Raylı sistem hattı başkan erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak

Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem ve yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesinde yenileme çalışmaları tamamlandı. Açılışı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN