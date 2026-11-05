-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Fenerbahçe'den Liverpool'a karşı tarihi zafer! Dirk Kuyt: "Bu galibiyet şans değildi, hak ettik"
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Fenerbahçe'den Liverpool'a karşı tarihi zafer! Dirk Kuyt: "Bu galibiyet şans değildi, hak ettik"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, iki kez geriye düşmelerine rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını belirterek, "Bu galibiyet şans değildi, hak ettik" dedi. Şampiyonlar Ligi'nde play-off şanslarının bulunduğunu söyleyen Kuyt, Emre Belözoğlu'nun istemesi halinde takımda kalmaya devam edebileceğini ifade etti.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u ağırlayacak! Dördüncü haftada dev karşılaşma
Sonraki Video
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u ağırlayacak! Dördüncü haftada dev karşılaşma
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar