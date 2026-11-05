Fenerbahçe'den Liverpool'a karşı tarihi zafer! Dirk Kuyt: "Bu galibiyet şans değildi, hak ettik"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, iki kez geriye düşmelerine rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını belirterek, "Bu galibiyet şans değildi, hak ettik" dedi. Şampiyonlar Ligi'nde play-off şanslarının bulunduğunu söyleyen Kuyt, Emre Belözoğlu'nun istemesi halinde takımda kalmaya devam edebileceğini ifade etti.