Yemek yaparken mutfağı alev aldı! Pencereyi açmak isteyen 68 yaşındaki kadın hastanelik oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, 68 yaşındaki Naciye K.'nin yemek yaptığı sırada mutfağında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'ndeki evinde yükselen dumanı tahliye etmek için pencereyi açmaya çalışan kadın, tencerenin devrilmesiyle paniğe kapılarak dengesini kaybetti ve yere düştü. Kolu kırılan Naciye K., Muratlı Devlet Hastanesine kaldırılırken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.