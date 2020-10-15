15 Ekim 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imasına A Haber'de sert tepki: Çevir kazı yanmasın!

Son dakika: AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imasına A Haber'de sert tepki: Çevir kazı yanmasın!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.10.2020 12:53
Güncelleme:15.10.2020 13:01
Son dakika haberi... AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı "Işıklı yanıyor" paylaşımına tepkiler çığ gibi gelmeye devam ediyor. Daily Sabah yazar Merve Şebnem Oruç, A Haber canlı yayınında bunu geçiştirilebilecek bir şey olmadığını ve yapılan özrü "çevir kazı yanmasın" olarak değerlendirdi.

Son dakika haberi... AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı "Işıklı yanıyor" paylaşımına tepkiler çığ gibi gelmeye devam ediyor. Daily Sabah yazar Merve Şebnem Oruç, A Haber canlı yayınında bunu geçiştirilebilecek bir şey olmadığını ve yapılan özrü "çevir kazı yanmasın" olarak değerlendirdi.

Oruç, "Hiç öyle geçiştirilebilecek bir şey ile karşı karşıya değiliz. Özrü yeterli görmüyorum bu konuda. Çünkü bırakın bir AYM üyesi olmayı Türkiye'de az çok siyaseti takip eden ucundan kenarından gazete okuyan herkes ışıklar yanıyor ifadesinin ne anlama geldiğini gayet iyi bilir." dedi.

Tarafsızlığını yitiren ‘Işıkçı yargıç’ ne zaman istifa edecek? A Haberde flaş açıklamalar: Bunu söyleten çevreler 15 Temmuz’da dersini almadı mı? TARAFSIZLIĞINI YİTİREN 'IŞIKÇI YARGIÇ' NE ZAMAN İSTİFA EDECEK? A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMALAR: BUNU SÖYLETEN ÇEVRELER 15 TEMMUZ'DA DERSİNİ ALMADI MI?

AYM üyesine sert tepki: Çevir kazı yanmasın!
AYM üyesine sert tepki: Çevir kazı yanmasın!
‘Işıkçı yargıç’ ne zaman istifa edecek?
‘Işıkçı yargıç’ ne zaman istifa edecek?
Ekrem İmamoğlu terör propagandasına sahip çıktı
Ekrem İmamoğlu terör propagandasına sahip çıktı
Yıldırım-13 Bestler Dereler operasyonu başladı
Yıldırım-13 Bestler Dereler operasyonu başladı
AYM üyesi Yıldırım'dan Demirtaş'a destek!
AYM üyesi Yıldırım'dan Demirtaş'a destek!
Azerbaycan zafer kazanırken ateşkes isteyenler...
Azerbaycan zafer kazanırken ateşkes isteyenler...
Cephe hattında son durum ne?
Cephe hattında son durum ne?
Işıklar yanıyor paylaşımına neden çok tepki geldi
"Işıklar yanıyor" paylaşımına neden çok tepki geldi
Engin Yıldırım’a eleştiri: Bu işin esprisi olmaz
Engin Yıldırım’a eleştiri: Bu işin esprisi olmaz
AYM iktidarı hizaya getirmek için kurulmadı
AYM iktidarı hizaya getirmek için kurulmadı
Engin Yıldırım istifa etmelidir
"Engin Yıldırım istifa etmelidir"
Mesut Hakkı Caşın darbe imasının zamanlamasını yorumladı
Mesut Hakkı Caşın darbe imasının zamanlamasını yorumladı
Daha Fazla Video Göster