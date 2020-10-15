Son dakika: AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imasına A Haber'de sert tepki: Çevir kazı yanmasın!

Son dakika haberi... AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı "Işıklı yanıyor" paylaşımına tepkiler çığ gibi gelmeye devam ediyor. Daily Sabah yazar Merve Şebnem Oruç, A Haber canlı yayınında bunu geçiştirilebilecek bir şey olmadığını ve yapılan özrü "çevir kazı yanmasın" olarak değerlendirdi.

Son dakika haberi... AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı "Işıklı yanıyor" paylaşımına tepkiler çığ gibi gelmeye devam ediyor. Daily Sabah yazar Merve Şebnem Oruç, A Haber canlı yayınında bunu geçiştirilebilecek bir şey olmadığını ve yapılan özrü "çevir kazı yanmasın" olarak değerlendirdi.

Oruç, "Hiç öyle geçiştirilebilecek bir şey ile karşı karşıya değiliz. Özrü yeterli görmüyorum bu konuda. Çünkü bırakın bir AYM üyesi olmayı Türkiye'de az çok siyaseti takip eden ucundan kenarından gazete okuyan herkes ışıklar yanıyor ifadesinin ne anlama geldiğini gayet iyi bilir." dedi.