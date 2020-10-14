KENDİ EVİNİN IŞIKLARINI GÖSTERMEDİ

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül: Ben bu açıklamayı önemli bulmakla birlikte açıklama yapması meseleye dair bir değerlendirme yapması önemlidir ancak Sayın Erandaç'ın da ifade ettiği gibi yeterli bir açıklama değildir. Engin Yıldırım kendi evinin ışıklarını göstermedi dün gece AYM'nin ışıklarını gösterdi. Onun şahsından ibaret bir mesele olmadığı kanaatindeyim.

AYM sadece bu görüşleri şahsi olduğunu ifade edip kurumsal görüşü paylaşmıyor veya temsil etmiyor demekle bu işin içerisinden çıkılabileceğini zannetmiyorum.