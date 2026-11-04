Emekliye 2027 Ocak zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı belli oldu! Refah payı ve seyyanen zam masada

2027 Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için 4 aylık enflasyon verileri netleşti. Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, A Haber canlı yayınında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 8,29, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 6,27'lik artışın oluştuğunu belirtti. Zengin, kalan iki aylık enflasyon verisinin ardından refah payı, seyyanen zam ve 23 bin 552 liralık en düşük emekli aylığına yönelik olası düzenlemeleri değerlendirdi.