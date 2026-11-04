ABD seçimleri sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş! Savaş biterse Brent petrol ne kadar olacak?

ABD'deki Kongre seçimlerinin ardından küresel piyasalarda yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Ekonomist Üzeyir Doğan, Brent petrolün 110 dolardan 94 dolar seviyelerine gerilediğini belirtti. Doğan, İran savaşının sona ermesi ve Hürmüz Boğazı ile Kızıldeniz'deki sevkiyatın normale dönmesi halinde petrol fiyatlarının 50-60 dolar bandına kadar düşebileceğini öngördü. Uzman isim, altın, gümüş ve dolar piyasalarına ilişkin beklentilerini de paylaştı.