Son dakika: Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat'tan AYM üyesinin "Işık" paylaşımına A Haber'de sert tepki: Sabaha kadar ışıkları yanacak yer Külliye'dir
Son dakika haberi... AYM üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" ifadelerini kullandığı paylaşım ne anlama geliyor? Neden bu kadar tepki gördü? AYM üyesi neden böyle bir mesaj paylaştı? Darbe imalı mesaj ne ifade ediyor? Işık mesajının zamanlaması neye işaret ediyor? Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Donat, "Gece sabaha kadar yanması gereken lamba Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin lambasıdır. TBMM'nin lambasıdır. Onun dışındaki paylaşımlar her manaya çekilir. Ve o paylaşımı yapan da sonuçlarına katlanır" ifadelerini kullandı.
AYM üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" ifadelerini kullandığı paylaşım ne anlama geliyor? Neden bu kadar tepki gördü? AYM üyesi neden böyle bir mesaj paylaştı? Darbe imalı mesaj ne ifade ediyor? Işık mesajının zamanlaması neye işaret ediyor? Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
BİZİM EVİMİZDE IŞIKLAR SABAHA KADAR YANIYOR
Sokaktaki 100 kişiye sorun "bu nasıl bir algı veriyor size, neyi anımsatıyor?" diye alacağınız ağırlıklı cevap şudur 1980 öncesini anımsatıyor. O zaman bir dergi kapak atıyordu "Genelkurmay'ın ışıkları yanıyor" diye. Anayasa Mahkemesi gibi yüce bir kurumda görev yapan bir devlet adamı ne söyleyeceğine ve ne söylemeyeceğine dikkat etmek zorunda. Bizim evinde ışıkları sabaha kadar yanıyor. Ben bu konuda sosyal medyada mı paylaşacağım.
DEVLET ADAMLIĞI CİDDİYET İSTER
Hukukta bir temel ilke vardır. Hakim kararlarıyla konuşur. Hakim sosyal medyada konuşmaz. AYM'nin üyeleri devletin varlığına bütünlüğüne demokrasiye yemin ederek göreve başlıyorlar. Şimdi bu yemini eden insan arkasından böyle arkasında duramayacağı, özür dileceği ya da geri alacağı bir tweeti atarsa onun tarafsızlığına bu toplum nasıl inanır? Devlet adamlığı ciddiyet ister bunlar hafifliktir.
SABAHA KADAR IŞIKLARI YANACAK YER KÜLLİYE'DİR
Bundan sonra orada nasıl görev yapacak bu bir soru işaretidir. Demokraside esas olan şudur Türkiye'de sistem değişmiştir. Gece sabaha kadar yanması gereken lamba Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin lambasıdır. TBMM'nin lambasıdır. Onun dışındaki paylaşımlar her manaya çekilir. Ve o paylaşımı yapan da sonuçlarına katlanır.
BU SÖZ EDİLMİŞTİR TESTİ ÇATLAMIŞTIR
Bu lafın arkasında ne var ne yok onu bilemem. Ama bu söz edilmiştir ve testi çatlamıştır. Artık bu sözden sonrası sakız yapıştırarak o testiyi kullanır hala getiremezsiniz. Su sızdırmaya devam eder. Bu beyanın altında kalır ezilir.
Donat, öte yandan Karadeniz'de yeni gaz müjdesi ile ilgili "İçimizdeki İrlandalılar Türkiye'nin başarısından rahatsız" ifadelerini kullandı.