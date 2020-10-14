BİZİM EVİMİZDE IŞIKLAR SABAHA KADAR YANIYOR

Sokaktaki 100 kişiye sorun "bu nasıl bir algı veriyor size, neyi anımsatıyor?" diye alacağınız ağırlıklı cevap şudur 1980 öncesini anımsatıyor. O zaman bir dergi kapak atıyordu "Genelkurmay'ın ışıkları yanıyor" diye. Anayasa Mahkemesi gibi yüce bir kurumda görev yapan bir devlet adamı ne söyleyeceğine ve ne söylemeyeceğine dikkat etmek zorunda. Bizim evinde ışıkları sabaha kadar yanıyor. Ben bu konuda sosyal medyada mı paylaşacağım.