Son dakika: “Işık” mesajının perde arkasında ne var? A Haber'de flaş açıklamalar: Türkiye'ye kimse ayar vermeye çalışamaz
Son dakika haberi... Dün gece saatlerinden itibaren tartışılan AYM üyesi Engin Yıldırım "Işıklar yanıyor" notuyla yüksek mahkeme binasının fotoğrafını paylaştı. Eski Türkiye günlerinde Genelkurmay'ın ışıkları yanıyor mesajlarına benzerliği ön plana çıktı. Işık metaforuyla ilgili peş peşe tepkiler geldi. AYM üyesinin darbe imalı mesajı ne anlama geliyor? Neden böyle bir paylaşım yapıldı? "Işık" mesajının perde arkasında ne var? Zamanlaması neye işaret? Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Dün gece saatlerinden itibaren tartışılan AYM üyesi Engin Yıldırım "Işıklar yanıyor" notuyla yüksek mahkeme binasının fotoğrafını paylaştı. Eski Türkiye günlerinde Genelkurmay'ın ışıkları yanıyor mesajlarına benzerliği ön plana çıktı. Işık metaforuyla ilgili peş peşe tepkiler geldi. AYM üyesinin darbe imalı mesajı ne anlama geliyor? Neden böyle bir paylaşım yapıldı? "Işık" mesajının perde arkasında ne var? Zamanlaması neye işaret? Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
DOĞRUDAN DARBE ÇIĞIRTKANLIĞI
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: AYM üyesinin yapmış olduğu bu açıklama sadece Anayasa hukuk devleti demokrasiyle ilgili bir açıklama olmadığı aşikar. Bir metafor var bu geçmişte kullanılan milli irade üzerinde vesayet hakimiyet kurmak isteyenlerin kullandığı bir ifade. Bunun tekrar ifade ediliyor olması açıkçası arka planında bir iradenin hakimiyeti demokratik hukuk devletinin gücü kudreti karşısında biz söz sahibiyiz biz ne dersek o olur yaklaşımından başka bir yaklaşım değildir.
Bu AYM üyesinin yapmış olduğu açıklama doğrudan darbecilerin yapmış olduğu çığırtkanlıkların ve ifadelerin bir benzeridir. Milli iradenin demokratik hukuk devletinin örselenmesini hedef almıştır.
ESKİ TÜRKİYE'NİN HORTLAYAN SAVCILARI
Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç: Tweeti gördüğüm anda bir anda eski Türkiye'nin hortlayan savcıları hakimleri çıktı karşıma. 12 Eylül'de ışıklar yanıyordu darbe yaptılar. 28 Şubat'ta milli iradeyi gasp etmek üzere harekete geçmişlerdi yine ışıklar yanıyordu. Bu bir metafordur. Bir ışık sinyal vermektedir.
İSTİFA ÇAĞRISI
Bu ışıklarla ilgili tweet açıkça eski Türkiye özlemidir. Darbecilerin yaşadığını göstermektedir. Biz yaşıyoruz mesajı vermektedir. Milli iradeye atılmış bir darbedir. Çok acele istifa etmesi lazım. O görevde devam edemez. AYM'nin görevi darbecilere sinyal vermek değil Anayasa ve kanunlara göre hareket etmektir.
BU İZAHA MUHTAÇTIR
Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel: Burada bir metafor var. Işıklar yanıyor bu Genelkurmay ve askeri vesayet dönemini çağrıştırdığını herkes bilir. Burada açıkça bir darbe iması vardır. Bir yargı vesayetine mi işaret ediyor? Bu izaha muhtaçtır.
TÜRKİYE'YE KİMSE AYAR VERMEYE ÇALIŞAMAZ
MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül: Burada adına artık darbeci zihniyet vesayet odakları terörle iş birliği içerisinde olan ve Türkiye'yi kuşatmaya ve çevrelemeye çalışan bu faaliyetlere destek olmaya çalışan odaklar adına ne dersek diyelim Türk milletinin lehine Türkiye Cumhuriyeti devletini güçlendirecek onu arzu ettiğimiz noktalara taşıma idealinin karşısında yer alan bir pozisyon olduğunu değerlendirmemiz lazım.
Burada biz kasıt arıyoruz kötü niyet art niyet olduğunu düşünüyoruz. Kesinlikle kabul edilemez görüyoruz. Bunu gereğinin de AYM tarafından yapılması kanaatindeyiz. Bu üyenin yaptığı faaliyet kanaatimizce istifayı gerektirecek veya hakkında işlem yapılması gerektirecek bir iştir. Türkiye'ye kimse gerek yargı gerek başka yollarla ayar vermeye çalışamaz.