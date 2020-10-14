DOĞRUDAN DARBE ÇIĞIRTKANLIĞI

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: AYM üyesinin yapmış olduğu bu açıklama sadece Anayasa hukuk devleti demokrasiyle ilgili bir açıklama olmadığı aşikar. Bir metafor var bu geçmişte kullanılan milli irade üzerinde vesayet hakimiyet kurmak isteyenlerin kullandığı bir ifade. Bunun tekrar ifade ediliyor olması açıkçası arka planında bir iradenin hakimiyeti demokratik hukuk devletinin gücü kudreti karşısında biz söz sahibiyiz biz ne dersek o olur yaklaşımından başka bir yaklaşım değildir.

Bu AYM üyesinin yapmış olduğu açıklama doğrudan darbecilerin yapmış olduğu çığırtkanlıkların ve ifadelerin bir benzeridir. Milli iradenin demokratik hukuk devletinin örselenmesini hedef almıştır.