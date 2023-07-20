Tanju Özcan ihraç edilecek mi?

Sırada CHP’nin gündemi var. CHP, İmamoğlu’nun alternatif kurultay için yaptığı toplantının sızan videosunu tartışıyor. Ayrıca bugün Tanju Özcan için karar günü. Parti'den ihraç edilecek mi? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.