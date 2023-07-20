20 Temmuz 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Tanju Özcan ihraç edilecek mi?

Tanju Özcan ihraç edilecek mi?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.07.2023 15:56
Sırada CHP’nin gündemi var. CHP, İmamoğlu’nun alternatif kurultay için yaptığı toplantının sızan videosunu tartışıyor. Ayrıca bugün Tanju Özcan için karar günü. Parti'den ihraç edilecek mi? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
TMO randevu sisteminde bir sorun var mı?
TMO randevu sisteminde bir sorun var mı?
Tanju Özcan ihraç edilecek mi?
Tanju Özcan ihraç edilecek mi?
İhracatçıya maksimum destek!
İhracatçıya maksimum destek!
28 Mayıs seçimlerinin ardından anket sonuçları!
28 Mayıs seçimlerinin ardından anket sonuçları!
Ercan Havalimanı’nın yeni terminali açıldı!
Ercan Havalimanı'nın yeni terminali açıldı!
Ercan Havalimanı’nın yeni terminali açılıyor!
Ercan Havalimanı'nın yeni terminali açılıyor!
Baba oğul arasında kaset siyaseti! PM darbesi planı
Baba oğul arasında kaset siyaseti! PM darbesi planı
Doğu Akdeniz’de ortak tatbikat
Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat
Rumların Kıbrıs’ta Türklere zulmü
Rumların Kıbrıs’ta Türklere zulmü
Flaş Tahıl Koridoru ve bedelli askerlik açıklaması!
Flaş Tahıl Koridoru ve bedelli askerlik açıklaması!
Türkiye’nin anahtar rolü!
Türkiye'nin anahtar rolü!
Kur’an-ı Kerim’i alet ediyorlar! İslam Alemi’na tuzak
Kur'an-ı Kerim'i alet ediyorlar! İslam Alemi'na tuzak
Daha Fazla Video Göster