AK Parti'den yeni gelir destek programı

AK Parti, düşük gelirli haneleri desteklemeye yönelik yeni bir gelir destek programı üzerinde çalışıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, aile odaklı hazırlanacak program kapsamında gelir durumu, çocuk sayısı, kira yükü ve yaşanılan şehir gibi kriterlerin dikkate alınacağını belirtti. Gerekli şartları sağlayan hanelere 20 ila 30 bin lira arasında ek gelir desteği verilmesinin planlandığını ifade eden Usta, düzenlemenin yaz boyunca olgunlaştırılarak ekim ayında Meclis gündemine getirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Destek programında kira ve eğitim yardımlarının yanı sıra istihdama yönlendirme modeli de yer alacak.