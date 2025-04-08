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Talimat Bahçeli’den geldi! MHP Kılıçdaroğlu’na açılan davadan vazgeçti

Talimat Bahçeli’den geldi! MHP Kılıçdaroğlu’na açılan davadan vazgeçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.04.2025 14:47
MHP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suçu ve suçluyu övme suçundan açılan davada şikayetini geri çekti. Karara gerekçe olarak, “Terörsüz Türkiye ve bölge barışı için yürütülen kararlı politikalar" gösterildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız talimatın Genel Başkan Devlet Bahçeli'den geldiğini açıkladı.
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Talimat Bahçeli’den geldi! MHP Kılıçdaroğlu’na açılan davadan vazgeçti
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