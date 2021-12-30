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Tahir Güven cinayetinden HDP çıktı! HDP’li vekilin kardeşi ifadesinde ne anlattı?

A Haber
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Giriş: 30.12.2021 10:25
Şırnak'ta silahlı saldırıda hayatını kaybeden Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven'in öldürülmesi olayının failleri PKK'lı Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç ile Dinç'i evinde saklayan HDP Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi Abdullah Kaçmaz'ın ifadelerine ulaşıldı. Teröristin HDP Milletvekilin Hüseyin Kaçmaz'ın aile apartmanında saklanırken vekilin kardeşi ile hava almaya çıktıklarında yakalandıkları ortaya çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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