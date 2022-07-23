Tahıl koridoru nasıl çalışacak? Gemilere askeri eskort olacak mı?

Dünyanın gözü geçtiğimiz gün İstanbul'da yapılan tahıl koridoru anlaşmasına çevrildi. Peki tahıl koridoru nasıl çalışacak? Sevkiyat nasıl gerçekleşecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'ın konuğu olan Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer değerlendirdi.

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