23 Temmuz 2022, Cumartesi
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Tahıl koridoru nasıl çalışacak? Gemilere askeri eskort olacak mı?
Dünyanın gözü geçtiğimiz gün İstanbul'da yapılan tahıl koridoru anlaşmasına çevrildi. Peki tahıl koridoru nasıl çalışacak? Sevkiyat nasıl gerçekleşecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'ın konuğu olan Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer değerlendirdi.