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TAG otoyolu açıldı! Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu atık sudan temizlendi

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.07.2022 11:00
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nden yaşanan sızıntıdan dolayı Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu çamurlu su ile kaplanmıştı. TAG Otoyolu yeniden ulaşıma açıldı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı.
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