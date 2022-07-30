30 Temmuz 2022, Cumartesi
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TAG otoyolu açıldı! Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu atık sudan temizlendi
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nden yaşanan sızıntıdan dolayı Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu çamurlu su ile kaplanmıştı. TAG Otoyolu yeniden ulaşıma açıldı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı.