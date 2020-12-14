14 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Taciz olayını örtmek için protokol imzalattı! CHP yasal hakkı olan tazminat için imza şartı koştu

Taciz olayını örtmek için protokol imzalattı! CHP yasal hakkı olan tazminat için imza şartı koştu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.12.2020 00:47
Güncelleme:14.12.2020 00:47
Gazeteci Nazif Karaman A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında CHP içinde yaşanan taciz skandallarını değerlendirdi.CHP içinde taciz edilen bir kadına zorla protokol imzalattırıldığını belirten Karaman, kadının hakkı olan tazminat parasının taciz protokolünü imzaladıktan sonra verildiğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'li bir isim tarafından taciz edilen bir kadın tarafından gönderilen mektubu canlı yayında gösteren Nazif Karaman, CHP'de bir taciz protokolünün olduğunu da ifade etti.

CHPde bir taciz skandalı daha! Özlem Hanelçi cinsel saldırı mağdurlarının çığlığı oldu CHP'DE BİR TACİZ SKANDALI DAHA! ÖZLEM HANELÇİ CİNSEL SALDIRI MAĞDURLARININ ÇIĞLIĞI OLDU

PROTOKOL İMZALADI TAZMİNAT ALDI

Mağdur kadının yasal olan hakkı olan tazminatı alıp ayrılma talebi sonrası protokol imzalanmaya zorlandığını belirten Karaman, kadının imza sonrası 37 bin TL tazminat aldığını ifade etti.

CHPli başkan yardımcısının tacizini anlattı: Eşi uyurken arkamdan yaklaşıp... CHP'Lİ BAŞKAN YARDIMCISININ TACİZİNİ ANLATTI: EŞİ UYURKEN ARKAMDAN YAKLAŞIP...

CHP taciz olayını örtmek için protokol imzalattı!
CHP taciz olayını örtmek için protokol imzalattı!
Bakan Koca'dan o illere Şehir Hastanesi müjdesi!
Bakan Koca'dan o illere Şehir Hastanesi müjdesi!
Dünyada birinci sıradayız!
Dünyada birinci sıradayız!
CHP'li İBB, Boğaz'daki kirliliğe müdahale etmedi!
CHP'li İBB, Boğaz'daki kirliliğe müdahale etmedi!
Onlar bizi vurmadan biz onları vuracağız
"Onlar bizi vurmadan biz onları vuracağız"
Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Erdoğan'dan şampiyona tebrik
Erdoğan'dan şampiyona tebrik
Bakan Koca'dan CHP'li vekilin iddiasına yanıt
Bakan Koca'dan CHP'li vekilin iddiasına yanıt
İtalyan Başhekim A Haber'e konuştu
İtalyan Başhekim A Haber'e konuştu
İstihbarat raporunda Ermenistan Yunanistan FETÖ ve PKK detayı
İstihbarat raporunda Ermenistan Yunanistan FETÖ ve PKK detayı
Terör örgütü PKK bitme noktasında! Önümüzdeki baharda...
Terör örgütü PKK bitme noktasında! Önümüzdeki baharda...
Ermenistan Dağlık Karabağ'daki ateşkesi nasıl ihlal etti?
Ermenistan Dağlık Karabağ'daki ateşkesi nasıl ihlal etti?
Daha Fazla Video Göster