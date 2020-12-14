Taciz olayını örtmek için protokol imzalattı! CHP yasal hakkı olan tazminat için imza şartı koştu

Gazeteci Nazif Karaman A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında CHP içinde yaşanan taciz skandallarını değerlendirdi.CHP içinde taciz edilen bir kadına zorla protokol imzalattırıldığını belirten Karaman, kadının hakkı olan tazminat parasının taciz protokolünü imzaladıktan sonra verildiğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'li bir isim tarafından taciz edilen bir kadın tarafından gönderilen mektubu canlı yayında gösteren Nazif Karaman, CHP'de bir taciz protokolünün olduğunu da ifade etti.

PROTOKOL İMZALADI TAZMİNAT ALDI

Mağdur kadının yasal olan hakkı olan tazminatı alıp ayrılma talebi sonrası protokol imzalanmaya zorlandığını belirten Karaman, kadının imza sonrası 37 bin TL tazminat aldığını ifade etti.