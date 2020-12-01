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CHP'de bir taciz skandalı daha! Özlem Hanelçi cinsel saldırı mağdurlarının çığlığı oldu

Son dakika haberine göre; ilçe teşkilatında patlak veren tecavüz skandalına parti sus pus olurken CHP Avcılar ilçe eski üyesi , mağdurlarının çığlığı oldu. Hanelçi, "Ben de iki kez tacize maruz kaldım, hakkımı ararken adeta linç edildim." dedi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 01.12.2020 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020
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CHP'de bir taciz skandalı daha! Özlem Hanelçi cinsel saldırı mağdurlarının çığlığı oldu

Hanelçi, Twitter mesajında "'deki kadın arkadaşa taciz olayını duydum. Bana da İstanbul İl Başkan Yardımcıları ahlaksızlık yaptı. Şikayet ettim, tehdit edildim. Canan hanımın (Kaftancıoğlu) hiç sesi çıkmadı. CHP'de maalesef kadın olarak siyaset yapmak zor" ifadelerini kullandı. SABAH'ın ulaştığı Hanelçi, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları olan Yasin I. ve Özgür A.'nın farklı tarihlerde ahlaksız tekliflerine maruz kaldığını belirtti. Partisinden bu yüzden istifa ettiğini söyleyen Hanelçi, SABAH'a şunları anlattı:

CHP'DE HEP ÜSTÜ ÖRTÜLÜR

Ben spor eğitmeniyim. İki yıl önce Özgür A. telefonla tacizlerde bulundu, ahlaksız teklifler yaptı, evine davet etti. 1.5 yıl önce genel merkeze ve 'na da tacizi yazarak duyurdum ama hiçbir işlem yapılmadı. CHP'de bu tür şeylere işlem yapılmaz. Hep üstü örtülür. Beni itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Bu yapıdan dolayı partiden istifa ettim.



DALGA KONUSU YAPTILAR

Bir yıl sonra bu kez Yasin I.'nın tacizine maruz kaldım. Cinsel içerikli mesajlar attı. Kadını cinsel obje olarak gören bir tutumdaki mesajlardı. Sosyal medyada yazınca CHP İl Başkan Yardımcısı Saniye Yurdakul aradı. Canan hanımın buna çok üzüldüğünü, beni İl Başkanlığına davet edeceklerini söyledi. Ancak daha sonra kimse arayıp sormadı. Ben aradığımda ise cevap vermediler. En sonunda ben gittim. Ama taciz olayı, dalga konusu yapıldı ve itibarsızlaştırılmaya çalışıldım.

MAKAMLAR TACİZE YARIYOR

Yasin I.'nın yaptıklarını İl Başkanlığına bildirdim. Sonra akrabaları tarafından telefonla tehdit edildim. Yasin I., 'in kardeşini arıyor. 'Siz tanıyorsunuz Özlem'i. Bu olayı kapatsın' diyor. Sonra Tekin'in kardeşi beni aradı. 'Bunlar pislik adamlar' dedi. Üstelik bunlara rağmen Canan Hanım, Yasin I.'yı yönetimine almış. Yasin I.'nın eniştesi tarafından tehdit edildim. Siyasi partinin amacı kadınlara taciz mi! Ama bu adamlar makamları taciz için kullanıyorlar. Tacizi bildirdiğim halde bu adamlar partide baş tacı. Kaftancıoğlu kadın haklarını savunmuyor. Onun yüzünden birçok kadın siyasette engellendi. Partizanlıkla tacizlerin üstü örtülmeye çalışılıyor. Kadın Kolları nerede?!..

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