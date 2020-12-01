CHP'de bir taciz skandalı daha! Özlem Hanelçi cinsel saldırı mağdurlarının çığlığı oldu





DALGA KONUSU YAPTILAR

Bir yıl sonra bu kez Yasin I.'nın tacizine maruz kaldım. Cinsel içerikli mesajlar attı. Kadını cinsel obje olarak gören bir tutumdaki mesajlardı. Sosyal medyada yazınca CHP İl Başkan Yardımcısı Saniye Yurdakul aradı. Canan hanımın buna çok üzüldüğünü, beni İl Başkanlığına davet edeceklerini söyledi. Ancak daha sonra kimse arayıp sormadı. Ben aradığımda ise cevap vermediler. En sonunda ben gittim. Ama taciz olayı, dalga konusu yapıldı ve itibarsızlaştırılmaya çalışıldım.