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Suriye’ye yapılan ziyaret ve Terörsüz Türkiye hedefi! Bakan Fidan’dan önemli açıklamalar

Suriye’ye yapılan ziyaret ve Terörsüz Türkiye hedefi! Bakan Fidan’dan önemli açıklamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.03.2025 09:04
Türkiye'den hafta içinde Suriye'ye kritik bir ziyarette bulunulmuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan işte o kritik ziyaretle ilgili açıklamalar yaptı. Terörle mücadele ve ülkedeki son gelişmelerin masaya yatırıldığını söyledi. Fidan Lazkiye'deki provokasyonla ilgili de uyarılarda bulundu. Bakan Fidan Terörsüz Türkiye hedefi için de net mesajlar verdi.
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Suriye’ye yapılan ziyaret ve Terörsüz Türkiye hedefi! Bakan Fidan’dan önemli açıklamalar
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