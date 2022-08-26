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Suriye’ye olası operasyon ne zaman? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar A Haber’de yanıtladı

A Haber
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Giriş: 26.08.2022 10:21
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, Suriye'nin kuzeyine olası harekat konusunda değerlendirmelerde bulundu. “Tel Rıfat ve Münbiç terör yuvası” diyen Bakan Akar, “Her şeyin yeri, zamanı, tekniği ve bir taktiği var” ifadelerini kullandı.
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