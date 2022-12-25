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Suriye'nin kuzeyinde teröre darbe

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Giriş: 25.12.2022 11:27
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan teröristlere göz açtırmıyor. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi.
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