Suriye'nin kuzeyinde neler oluyor? Fırat doğusunda Arap aşiretler PKK ile çatışıyor

Fırat’ın doğusunda Arap aşiretleri silahlı unsurların başında olan Ahmet El-Habil’in PKK tarafından alıkonulmasından sonra ayaklandı. Aşiretler ile PKK arasında çatışmalar yaşanıyor. Bölgeden son durumu A Haber canlı yayınına bağlanan gazeteci Güngör Yavuzaslan anlattı.

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