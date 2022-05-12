12 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Suriyeliler ne düşünüyor? İstanbul’daki Suriyeliler ne istiyor? Onların tek hayali ülkelerine dönmek

Suriyeliler ne düşünüyor? İstanbul’daki Suriyeliler ne istiyor? Onların tek hayali ülkelerine dönmek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.05.2022 14:02
Suriye'deki iç savaştan kaçan milyonlarca sivil çeşitli ülkelere sığındı. Onlardan bir bölümü de Türkiye'ye geldi. Ancak son dönemde bazı muhalefet partileri birkaç münferit olay üzerinden sığınmacıları hedef alarak algı çalışması başlattı. Suriyelilere mikrofon uzattık, hem yaşananlarla ilgili düşüncelerini hem de ülkelerine dönmeyi isteyip istemediklerini sorduk. İşte yanıtları...
Suriyeliler ne düşünüyor? SURİYELİLER NE DÜŞÜNÜYOR?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suriyeliler ne düşünüyor?
Suriyeliler ne düşünüyor?
Can Ataklı’dan CHP’ye sert tepki! 30 yıldır yazıyor AK Parti’liler bunu yapmadı
Can Ataklı'dan CHP'ye sert tepki! 30 yıldır yazıyor AK Parti'liler bunu yapmadı
Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı
Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı
AK Parti MKYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular
AK Parti MKYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular
Rusya’dan Finlandiya açıklaması
Rusya'dan Finlandiya açıklaması
Esnafın tepkisi işe yaradı!
Esnafın tepkisi işe yaradı!
İşte Boğaz’ın yeni sakinleri
İşte Boğaz’ın yeni sakinleri
El Cezire muhabiri için anma töreni!
El Cezire muhabiri için anma töreni!
10 PKK’lı etkisiz hale getirildi
10 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Eren Abluka-9 operasyonu başlatıldı
Eren Abluka-9 operasyonu başlatıldı
Şehit polise veda!
Şehit polise veda!
Türkiye’deki sığınmacı ve göçmen sayıları
Türkiye'deki sığınmacı ve göçmen sayıları
Daha Fazla Video Göster