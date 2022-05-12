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Suriyeliler ne düşünüyor? İstanbul’daki Suriyeliler ne istiyor? Onların tek hayali ülkelerine dönmek

Suriye'deki iç savaştan kaçan milyonlarca sivil çeşitli ülkelere sığındı. Onlardan bir bölümü de Türkiye'ye geldi. Ancak son dönemde bazı muhalefet partileri birkaç münferit olay üzerinden sığınmacıları hedef alarak algı çalışması başlattı. Suriyelilere mikrofon uzattık, hem yaşananlarla ilgili düşüncelerini hem de ülkelerine dönmeyi isteyip istemediklerini sorduk. İşte yanıtları...

A Haber
Giriş Tarihi: 12.05.2022 14:01 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 14:02
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Suriyeliler ne düşünüyor? İstanbul’daki Suriyeliler ne istiyor? Onların tek hayali ülkelerine dönmek

Vahşetten kaçtılar. Evleri, aileleri, işleri ve sevdikleri vardı. Fakat sahip oldukları bir anda ellerinden kayıp gitti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Suriyeliler ne düşünüyor? İstanbul’daki Suriyeliler ne istiyor? Onların tek hayali ülkelerine dönmek

NELER YAŞANDI?

Her şey 15 Mart 2011'de bir grup ilkokul öğrencisinin okul duvarına rejimin lideri Beşar Esad'i kastederek "Ey doktor şimdi sıra sana geldi" yazmasıyla başladı.

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Suriyeliler ne düşünüyor? İstanbul’daki Suriyeliler ne istiyor? Onların tek hayali ülkelerine dönmek

O tarihten bu yana binlerce insan katledildi ve bu zulüm 11 yıldır devam ediyor.

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Suriyeliler ne düşünüyor? İstanbul’daki Suriyeliler ne istiyor? Onların tek hayali ülkelerine dönmek

6,6 milyon Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bu kişilerin 3,5 milyonundan fazlası Türkiye'ye sığındı.

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Suriyeliler ne düşünüyor? İstanbul’daki Suriyeliler ne istiyor? Onların tek hayali ülkelerine dönmek

Suriyeli sığınmacılar sayıları ile son günlerde çok konuşuluyor.