Suriyeliler ne düşünüyor? İstanbul’daki Suriyeliler ne istiyor? Onların tek hayali ülkelerine dönmek

Suriye'deki iç savaştan kaçan milyonlarca sivil çeşitli ülkelere sığındı. Onlardan bir bölümü de Türkiye'ye geldi. Ancak son dönemde bazı muhalefet partileri birkaç münferit olay üzerinden sığınmacıları hedef alarak algı çalışması başlattı. Suriyelilere mikrofon uzattık, hem yaşananlarla ilgili düşüncelerini hem de ülkelerine dönmeyi isteyip istemediklerini sorduk. İşte yanıtları...