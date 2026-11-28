Sibirya'dan geliyor! 10 gün sürecek dondurucu soğuk ve kar kapıda

Türkiye, pazar gününden itibaren Sibirya ve Balkanlar üzerinden Karadeniz yoluyla gelecek soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların 8 ila 10 derece düşmesi beklenirken, yeni haftada birçok bölgede kar, kuvvetli yağış, fırtına, buzlanma ve don riski öne çıkıyor. İstanbul Valiliği ve AKOM'dan peş peşe uyarılar gelirken Meteoroloji, Edirne ve Kırklareli için sarı kodlu alarm verdi. Soğuk hava dalgasının 7 ila 10 gün etkili olması bekleniyor.