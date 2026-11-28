29 ilde DEAŞ'a yönelik operasyon! 84 şüpheli yakalandı

Jandarma ekiplerince 29 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 84 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin terör örgütüne üye oldukları, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları, örgütle bağlantılı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finansman sağladıkları tespit edildi. DEAŞ'ın faaliyet ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.