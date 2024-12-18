18 Aralık 2024, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Suriye’de yeni tehlike İsrail mi? Netanyahu’nun amacı Suriye’yi bölmek mi?
Suriye’de yeni tehlike İsrail mi? Netanyahu’nun amacı Suriye’yi bölmek mi?

Suriye’de yeni tehlike İsrail mi? Netanyahu’nun amacı Suriye’yi bölmek mi?

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.12.2024 16:45
Güncelleme:18.12.2024 16:46
Esad zulmünden ve rejiminden kurtulan Suriye halkı şimdi de cani Netanyahu ile uğraşmak zorunda kalıyor. Terör devleti İsrail, Suriye’nin Hermon Dağı’nı işgal etti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali değerlendirdi.

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali: İsrail yıllardır işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nden biraz daha doğuya doğru gitmeye çalışıyor. Esad düşmesinden sonra buradaki kaosu fırsata çevirme peşinde. Kritik noktalardan olan Hermon Dağı'nı işgal etti. Burası inanılmaz stratejik bir konuma sahip Burası Suriye'nin en yüksek noktası 2 bin 800 metre yüksekliğe sahip. Burası Şam ve Beyrut'un tam ortasında yer alıyor. Yani hakim bir tepeden bahsediyoruz.

İsrail'in işgal altımda tuttuğu Hermon Dağı, hem Suriye'nin hem Lübnan'ın başkenti çok rahat şekilde görüyor. Yıllardır İsrail bu noktayı ele geçirmeye çalışıyordu. İsrail'in eli kanlı başbakanı Netanyahu dün buraya gidip bir de propaganda konuşması yaptı.

Herkes İsrail'in ne kadar ileri gideceğini merak ediyor. Burada bir tampon bölge vardı ve silahsız bölge olarak işlevini görüyordu. İsrail bu çizgiyi aştı. Ürdün sınırından Hermen Dağı'nda kadar bu bölge işgal edildi. İsrail şu anda Ürdün sınırında da 10 KM derinliğe girmiş durumda. Şu anda İsrail'in yaptığı işgale Arap ülkelerinden de ciddi tepkiler var ve Ürdün sınırında çevrelenmiş durumda. İsrail belki de şu anda Suriye'nin Ürdün olan ilişkisini kesmeye çalışıyor. Aynı zamanda Lübnan ile arasında bir tampon bölge de oluşturma çabaları var.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suriye’de yeni tehlike İsrail mi? Netanyahu’nun amacı Suriye’yi bölmek mi?
Suriye’de yeni tehlike İsrail mi?
Suriye’de yeni tehlike İsrail mi?
Türkiye Türkiye’den daha büyüktür!
"Türkiye Türkiye'den daha büyüktür!"
Emine Erdoğan’dan Anadoludakiler paylaşımı
Emine Erdoğan'dan "Anadoludakiler" paylaşımı
Başkan Erdoğan Macron ile görüştü
Başkan Erdoğan Macron ile görüştü
Esad bu konutlarda mı kalıyor?
Esad bu konutlarda mı kalıyor?
İsrail tankı namlusunu A Haber’e çevirdi!
İsrail tankı namlusunu A Haber’e çevirdi!
Rejim askerleri af için başvuruyor!
Rejim askerleri af için başvuruyor!
Kaçak subay liste verdi! Kayıtsız 22 ölüm evi
Kaçak subay liste verdi! Kayıtsız 22 ölüm evi
Tarihi Şam-Halep uçuşu! Normalleşmenin simgesi
Tarihi Şam-Halep uçuşu! Normalleşmenin simgesi
Tarihi Şam-Halep seferi yapıldı
Tarihi Şam-Halep seferi yapıldı
AFP: Erdoğan’ın parladığı bir dönem
AFP: Erdoğan'ın parladığı bir dönem
Diplomasinin merkezi Ankara oldu!
Diplomasinin merkezi Ankara oldu!
Daha Fazla Video Göster