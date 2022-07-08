Suriye’de bayram heyecanı! Terörden temizlenen bölgede bayram hareketliliği

İslam coğrafyasında Kurban Bayramı heyecanı başladı. Çarşı pazarda da bayram telaşı yaşanıyor. Türkiye tarafından terörden temizlenen El-Bab bayram telaşının yaşandığı noktalardan bir tanesi. Peki Suriye'de bayram heyecanı nasıl yaşanıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel El Bab'tan aktardı.

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