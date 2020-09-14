Suriye'de alçak saldırı! Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan ilk açıklama

Suriye'de savaş mağduru sivillere yardım taşıyan Kızılay ekibinin bulunduğu araca, plakasız iki araçta yüzleri maskeli kişiler tarafından çapraz ateşle saldırı düzenlendi. saldırıda Düzce Kan Merkezi’nde görevli Mehmet Arif Kıdıman, şehit oldu. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık yaptığı açıklamada, "Bu olay, 2011 yılından bu yana Suriye'nin içerisinde bulunan ve sadece buradaki sivil insanların acısını dindirmek için gayret sarf eden Kızılaya değil bütün insanlığa yapılmış bir eylemdir." ifadelerini kullandı.

Olay, sabah saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen El Bab bölgesine giden 3 kişilik Türk Kızılayı ekibinin bulunduğu araca, Çobanbey-El Bab bölgesi arasında plakasız iki araç içerisindeki yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafeti giymiş kişiler tarafından çapraz ateş açıldı.

Kızılay'a ait olduğu bilinen araca yönelik düzenlenen saldırıda Kızılay'ın El Bab Sevgi Mağazası'nda çalışan bir Kızılay personeli hayatını kaybetti. Araçta bulunan bir Kızılay görevlisinin yaralandığı saldırıdan, bir görevli ise yara almadan kurtuldu. Saldırganların kaçmasının ardından yaralanan Kızılay görevlisi Çobanbey Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan Kızılay görevlisinin Türkiye'ye sevk edileceği belirtildi.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "Uluslararası hukukla korunması gereken, üzerinde belirgin bir şekilde Kızılay amblemi taşıdığı için uluslararası insancıl hukuka göre dokunulmazlığı bulunan Kızılay personeline yapılan alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ülkemizin de çabalarıyla saldırganların en kısa zamanda yakalanacağına inanıyorum. Tüm Kızılay camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

KIZILAY BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Kızılay Başkanı Kerem Kınık da şu açıklamayı yaptı:

"Kimliği belirsiz, plakası olmayan askeri kamuflaj giymiş ve yüzleri örtülü, silahlı saldırganlar bölgede Kızılayımızın üzerinde amblemi bulunan, Uluslararası Hukuk tarafından dokunulmazlığı garanti altına alınmış, üzerinde Kızılay yelekleri bulunan, insani yardım personellerini hedef aldılar.

Bu olay 2011 yılından bu yana Suriye içinde bulunan ve sadece buradaki sivillerin acısını dindirmeye çalışan tüm insanlığa yapılmış bir eylemdir. Bu terör eylemini lanetliyoruz. Bölgede yüzlerce projemiz, elimizi uzattığımız milyonlarca insan var. Uluslararası insancıl hukukuk bize verdiği koruma hakları ve BM'nin ilgili kuruluşlarının koordinasyonuyla gerçekleştirmekteyiz. Devletimizin yerel unsurlarıyla ve Suriye'nin yerel unsurlar ile eşgüdüm halinde bu faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye gayret ediyoruz.

Milyonlarca insanın insani yardıma muhtaç olduğunu biliyoruz."

ACI HABER VERİLDİ

Düzce Kan Bağış Merkezi'nde görevli Mehmet Arif Kıdıman, Suriye'ye göreve gitti. Kızılay aracı seyir halindeyken plakasız bir araçtan silahlarla ateş açıldı. Mehmet Arif Kıdıman olay yerinde şehit oldu. Araçtaki bir personel ise hafif yaralandı. Bölgeye Türk birlikleri gönderilirken, Kıdıman'ın cenazesi alınarak güvenli bölgeye götürüldü. Saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman'ın, Düzce Kalıcı Konutlar bölgesinde oturan ailesine acı haber verildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Suriyeli kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak üzere Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kızılay ekiplerimizin aracına teröristlerce ateş açılmış, kalleş saldırıda bir Kızılay personeli şehit olmuş, bir personel de yaralanmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle lanetliyoruz.

Uluslararası hukukta dokunulmaz olan bir yardım kuruluşuna bile saldıracak kadar alçalan teröristlerin yakalanması için karadan ve havadan her türlü tedbir alınmaktadır. Şehidimizin kanı yerde kalmayacak, teröristler bu saldırının hesabını misliyle ödeyecektir."

"BU SALDIRI, AYNI ZAMANDA ULUSLARARASI HUKUKU DA HEDEF ALMIŞTIR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'dan şu açıklamaları yaptı:

Dünyadaki tüm muhtaçların ve mazlumların kardeşi Kızılay'a yapılan alçak saldırıyı kınıyoruz.

"Suriye'nin El Bab bölgesinde insani yardım için bulunan Kızılay ekibimize, açılan ateş sonucu bir Kızılay personelimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin.

Şehidimizin mekanı cennet olsun. Yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Araçlarında Kızılay amblemi bulunan ekibimize yapılan bu saldırı, aynı zamanda uluslararası hukuku da hedef almıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle lanetliyoruz."