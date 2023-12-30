Süper Kupa provokasyonuna gözaltı! Bakan Yerlikaya: 1 kişi gözaltında

Süper Kupa finali ile ilgili provokasyon içerikli paylaşımlara yönelik soruşturma sürüyor. Önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili açıklama yaptı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş anlattı.

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