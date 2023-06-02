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Sultangazililerin CHP'li İBB'ye üst geçit tepkisi! 3 aydır yapılmayan üst geçit mağdur etti

A Haber
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Giriş: 02.06.2023 09:59
İstanbul Sultangazi'de damperi açılan hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hasar gören üst geçit Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkıldı. Kazanın üzerinden 3 ay geçti ancak çalışmalarda bir ilerleme kaydedilemedi. Bölgede tek alternatif güzergah olan üst geçiti kullanamayan bölge sakinleri İBB'ye tepki gösterdi.

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İBB’ye üst geçit tepkisi
İBB'ye üst geçit tepkisi
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