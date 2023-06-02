Sultangazililerin CHP'li İBB'ye üst geçit tepkisi! 3 aydır yapılmayan üst geçit mağdur etti

İstanbul Sultangazi'de damperi açılan hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hasar gören üst geçit Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkıldı. Kazanın üzerinden 3 ay geçti ancak çalışmalarda bir ilerleme kaydedilemedi. Bölgede tek alternatif güzergah olan üst geçiti kullanamayan bölge sakinleri İBB'ye tepki gösterdi.

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