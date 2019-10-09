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09.10.2019
Sudanlı yetimlerden 'Barış Pınarı Harekatı'na dualarla destek!
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Sudanlı yetimlerden geldi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Sudanlı yetimlerden dualarla destek geldi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Sudanlı yetimlerden geldi. Türk askerine ve Türkiye'ye dualarla destek verildi. Ellerinde Barış Pınarı Harekatı yazılı kağıt taşıyan yetimler dua etti.
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Rabbim ordumuzun ve devletimizîn yar ve yardımcısı olsun. Dualarımız ve desteklerimiz daima onlar için hep beraber yanınızdayız. KAHRAMANLAR
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