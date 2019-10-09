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09.10.2019

Sudanlı yetimlerden 'Barış Pınarı Harekatı'na dualarla destek!

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Sudanlı yetimlerden geldi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Sudanlı yetimlerden dualarla destek geldi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Sudanlı yetimlerden geldi. Türk askerine ve Türkiye'ye dualarla destek verildi. Ellerinde Barış Pınarı Harekatı yazılı kağıt taşıyan yetimler dua etti.

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Dursun ayg&#252;noğlu Dursun aygünoğlu

Rabbim ordumuzun ve devletimizîn yar ve yardımcısı olsun. Dualarımız ve desteklerimiz daima onlar için hep beraber yanınızdayız. KAHRAMANLAR

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cevapla 10.10.2019 01:07
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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