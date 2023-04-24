24 Nisan 2023, Pazartesi
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Sudan’da Türk vatandaşları tahliye ediliyor
15 Nisan'da çatışmaların başladığı Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi başladı. Hartum'da bulunan bin kişilik ilk grubun tahliyesi Etiyopya üzerinden gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, karayoluyla önce Etiyopya'ya, ardından hava yoluyla Türkiye'ye getirilecek.